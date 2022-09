Man die kist Queen bestormde, wilde overlijden controleren: “Hij dacht dat koning Charles er iets mee te maken heeft”

De man die afgelopen vrijdag in Westminster Hall gearresteerd werd omdat hij bij de kist van koningin Elizabeth probeerde te komen, blijkt daar een bijzondere verklaring voor te hebben. In de rechtbank bleek dat de man denkt dat de Queen nog steeds leeft en hij wilde dat controleren.

De 28-jarige Muhammad Khan probeerde vrijdagavond bij de kist van koningin Elizabeth te komen, maar werd al snel door de politie tegen de grond gewerkt en gearresteerd. De man, aangeklaagd voor verstoring van de openbare orde, verscheen dinsdag voor de Westminster Magistrates Court in Londen, waar duidelijk werd dat hij “niet geloofde” dat de koningin is overleden.

Muhammad Khan probeerde dan ook bij de kist te komen, omdat hij “voor zichzelf wilde controleren” dat de koningin echt was overleden. “De beklaagde had Westminster Hall bereikt en werd door aanwezige agenten opgemerkt toen hij de kist probeerde te naderen. Hij stapte van het tapijt en greep toen met beide handen de Royal Standard-vlag die over de kist was gedrapeerd. De beklaagde uitte het idee dat de koningin niet dood is en dat hij de kist benaderde omdat hij het zelf wilde controleren”, verklaarde aanklager Luke Staton in de rechtbank.

Naar het paleis

Hij vervolgt: “Hij zei, voorafgaand aan de staatsbegrafenis, dat hij van plan was naar de begrafenis te gaan. Hij was van plan om de koninklijke familie te schrijven en als ze niet zouden antwoorden, was hij van plan naar Windsor Castle, Buckingham Palace en Balmoral te gaan om te proberen met de koningin te praten.” Khan zou tevens hebben gezegd dat hij “zolang ik leef” contact zou proberen op te nemen met de familie als zijn pogingen niet zouden lukken.

Rechter Michael Snow oordeelde dat Khan last heeft van “waanvoorstellingen”. “Hij denkt dat de koningin niet dood is en dat koning Charles er iets mee te maken heeft. Hij is misschien naar Windsor gegaan om zijn respect te betuigen, maar ook omdat hij nog steeds denkt dat ze leeft.”

Khan werd op borgtocht vrijgelaten op voorwaarde dat hij in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft tot hij op 18 oktober moet voorkomen.