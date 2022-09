Poetin is “niet aan het bluffen”: wat betekent dat? “Natuurlijk moeten we ons ook in de Lage Landen zorgen maken”

Extra soldaten optrommelen en tegelijk tegenover de NAVO dreigen met zijn nucleaire capaciteit: Russisch president Vladimir Poetin maakt in een toespraak nog maar eens duidelijk dat het einde van de oorlog nog niet in zicht is. “Hij doet dit in de eerste plaats om zijn oorlog in eigen land verkocht te krijgen”, zeggen experts. Maar “we moeten ons ook in de Lage Landen zorgen maken”.