Jasper Stuyven voor WK: “Ik denk hier niet te veel aan mijn eigen kansen

Jasper Stuyven, Stan Dewulf, Pieter Serry, Yves Lampaert, Quinten Hermans en Nathan Van Hooydonck maakten woensdag hun opwachting op een persmoment van de Belgische selectie enkele dagen voor het WK wielrennen in het Australische Wollongong. “Met Wout en Remco hebben we twee sterke kopmannen”, klonk het bij Stuyven. “Maar dat wil niet zeggen dat we hier zomaar gaan winnen.”

België heeft een sterk blok, met twee uitgesproken kopmannen. “En iedereen gaat er soms zomaar vanuit dat we zondag gaan winnen, maar zo werkt wielrennen niet”, zei Stuyven woensdag. “Er zijn hier nog veel sterke renners, sterke blokken. Denk maar aan Nederland, Frankrijk en Australië. Er zijn nog landen die het gewicht van de koers mogen dragen. Het is niet alleen aan ons.”

Vorig jaar was, althans naar de buitenwereld, Wout van Aert de enige kopman. Stuyven bleek de schaduwkopman, maar kreeg pas laat te horen dat Van Aert niet over de beste benen beschikte en hij in actie mocht schieten. “Dat is het verleden en intussen allemaal uitgepraat. Ik denk dat mijn rol nu toch anders is”, aldus de winnaar van Milaan-Sanremo 2021.

“Je hebt Wout en Remco, daarnaast zie ik Quinten Hermans hier op dit parcours goed voor de dag komen. Met hem kunnen we nog spelen in de slotfase. Neen, ik denk hier niet te veel aan eigen kansen. Dit is echt wel een lastig parcours. Die helling op het lokale circuit wordt vergeleken met de Berendries. Maar ik kan je verzekeren, als je daar 7 of 8 keer over moet, dan zal dat op het eind doorwegen. Ik maak me geen zorgen. Als we goed communiceren onderweg en eerlijk zijn met elkaar, kunnen we ver geraken. En natuurlijk, je moet ook over de benen beschikken.”