Jonatan Medart positief verrast door reactie ouders over zijn coming out

Enkele dagen geleden deelde Tiktokker Jonatan Medart op sociale media dat hij biseksueel is. Een coming out die hem duidelijk emotioneel raakte, getuige de video die hij op YouTube postte. Ook zijn zus en ouders hebben intussen weet van zijn coming out en reageerden er positief op. Tot blijdschap bij de online content creator, die aanvankelijk schrik had om het aan zijn ouders te vertellen. In De tafel van vier sprak hij over het moment dat hij de boodschap aan hen kenbaar maakte.