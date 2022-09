Stormloop op vliegtuigtickets naar het buitenland na Poetins aankondiging van gedeeltelijke mobilisatie

300.000 reservisten zullen met onmiddellijke ingang worden opgeroepen om mee te gaan strijden aan het front in het oosten van Oekraïne, in wat Poetin noemt “de oorlog met het collectieve Westen”. Toeval of niet, meteen na de aankondiging van de Russische president werden massaal veel lastminute vluchten geboekt naar buitenlandse steden als Istanboel en Jerevan.