File tot in Nederland door brandende vrachtwagen op E314

Maasmechelen

Door een brandende vrachtwagen op de E314 in Maasmechelen moest de snelweg van Boorsem richting Lummen afgesloten worden voor alle verkeer. Iedereen werd omgeleid via de N78. Het incident zorgde ook meteen voor een lange file. Tot in Nederland was het aanschuiven.

De brandweer kreeg de oproep rond 9.40 uur binnen. Ter plaatse aangekomen bleek de aanhangwagen van een vrachtwagen in brand te staan. De chauffeur kon de trekker nog ontkoppelen en wegrijden en parkeerde de aanhangwagen op de pechstrook. Het vuur ontstond ter hoogte van de wielen en verspreidde zich via het zeil. Dat ging gepaard met een sterke rookontwikkeling. ppn