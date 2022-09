Weermannen brengen verslag uit over noodweer... en zien plots eigen televisiestudio overstromen — © KameraOne

Twee weermannen van nieuwszender WCIA 3 kregen maandag te maken met een erg natte verrassing. Toen Kevin Lighty en Jacob Dickey verslag uitbrachten over het noodweer in de Amerikaanse staat Illinois, kwam ook hun televisiestudio plots onder water te staan. Toch hield de wateroverlast hen niet tegen om de kijkers verder te informeren.

Naast de studio werden ook de controleruimte en de nieuwsdienst getroffen door de overstroming. Het gros van de technische apparatuur bleef gelukkig gespaard van schade. Mede daardoor konden Lighty en Dickey nog steeds verslag uitbrengen over het slechte weer, ondanks dat ze tot hun enkels in het water stonden.

“Water zien binnenstromen in je studio is zeker niet iets dat je verwacht te zien”, vertelde Larry Forsgren, de algemene manager van de nieuwszender. “De weermannen hebben niettemin hun kalmte weten te bewaren en bleven hun publiek updaten met de nieuwste informatie.” Een schoonmaakploeg kwam later ter plaatse om het water uit het gebouw te pompen.

