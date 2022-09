Sébastien Carabin pakt Europese titel cross duatlon in Bilbao

Sébastien Carabin is dinsdag in Bilbao Europees kampioen cross duatlon geworden. De 33-jarige Carabin, de vicewereldkampioen, finishte in 1u42:47, voor de Italiaan Alessandro Saravalle (+2:39) en een andere Belg, Nicolas De Smet (+4:09). De Smet kreeg door zijn derde plaats de Europese titel bij de U23.

De duatlon in Bilbao bestond uit 6,9 km lopen, 21 km mountainbiken en opnieuw 3 km lopen. Carabin, een voormalig mountainbiker, kwam bij de eerste wissel als derde door en maakte vervolgens het verschil in het mountainbiken. In de afsluitende loopproef vergrootte hij zijn voorsprong op de concurrentie. Seppe Odeyn werd vijfde. Thibaut De Smet, de wereldkampioen cross duatlon, gaf op tijdens de fietsproef. De derde broer De Smet, Matteo, finishte als tweede bij de junioren. De Europese titel daar was voor de Spanjaard Alvaro Lopez.

Zaterdag werden Maurine Ricour, bij de vrouwen, en Arnaud Dely, bij de mannen, beiden al derde in de sprintduatlon op het EK.