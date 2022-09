Wanatoeprijswinnaar stelt tentoon in Gasthuiskapel in Borgloon: “Beperkingen bespreekbaar maken”

Drie weken lang is het werk van Fenia Proost te zien in de Gasthuiskapel van Borgloon. — © Tom Palmaers

Die Wanatoeprijs kennen Het Belang van Limburg en Z33 elk jaar toe aan een veelbelovende kunststudent in Limburg. Fenia Proost uit Schoten studeerde in juni af als productdesigner aan Luca School Of Arts Genk. Met haar ontwerpen wil ze mensen met een niet-zichtbare beperking communicatiemiddelen aanbieden om die beperking beter bespreekbaar te maken. Voor iemand die chronisch vermoeid is, maakte ze een pak met kussens in verwerkt, zodat die persoon overal en op elk moment kon slapen. Vrouwen met endometriose (een chronische aandoening aan de baarmoeder) laat ze een door haar ontworpen kruik aan elkaar doorgeven.

LEES OOK. Fenia Proost visualiseert niet zichtbare beperkingen en maakt ze bespreekbaar

“Mensen zeggen me wel eens dat mijn manier van performance design hen aan rituelen doet denken. Dat gegeven wil ik doortrekken naar mijn expo in de Gasthuiskapel. Het is een religieuze plek én het was een plaats waar zieken werden opgevangen. Ik heb voor mijn expo nu ook kandelaars ontworpen. Wie dat wil, kan er een kaarsje aansteken. Voor zichzelf, voor iemand anders, voor iemand die ziek is. Op die manier doe je mee aan het ritueel.”

Fenia Proost, van 25/9 t.e.m. 30/10, Gasthuiskapel, Graethempoort 3bis in Borgloon. Elke za en zo toegankelijk van 14-18 uur. Gratis toegang. Info: www.arkenia.be