Belgisch modetalent Kris Van Assche verovert China met nieuwe kindercollectie

België en mode, het is een liefdesverhaal dat voorlopig nog geen einde kent. Eén van de grote namen uit de Belgische modewereld is ongetwijfeld Kris Van Assche. Het begon met een eigen merk, toen hield hij elf jaar lang de touwtjes in handen bij Dior Homme en vervolgens schopte hij het tot artistiek directeur bij Berluti. Een eclectische carrière waar nu een vervolg aan wordt gebreid.

Van Assche mocht namelijk een kindercollectie ontwerpen voor het Chinese Balabala. Die is momenteel beschikbaar op de webshop van het merk en in de 22 winkels verspreid over China. Een opmerkelijke samenwerking, zoveel is zeker.

Het project had heel wat voeten in de aarde, want richting China reizen in coronatijden is niet bepaald een lachertje. Van Assche werkte daarom vanuit Parijs aan de collectie, waar hij alle stoffen en afwerkingen uitkoos. “Deze totaal nieuwe ervaring, waarin ik voor het eerst werd uitgedaagd om mijn werk te vertalen naar een kindercollectie voor jongens en meisjes tussen de 3 en 14 jaar, was erg interessant, uitdagend en leuk”, aldus Van Assche op Instagram.

Komt de collectie je bekend voor? Dat kan, want de ontwerpen zijn een herwerking van Van Assches FW2014-collectie, inclusief grafische vormen en uitvergrote pied-de-poule motieven.