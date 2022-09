Cristiano Ronaldo wil als international “minstens” doorgaan tot het EK van 2024

Cristiano Ronaldo brandt op zijn 37e nog steeds van de ambitie. De Portugese aanvaller zei dinsdagavond op een persbabbel in Lissabon zijn interlandcarrière minstens te willen rekken tot het EK van 2024 in Duitsland.

“Mijn parcours is nog niet afgelopen”, gaf Ronaldo aan. “Jullie gaan nog voor me kunnen blijven supporteren voor een tijdje. Ik wil erbij zijn op het komende WK en op het EK van 2024. Ik ben nog heel gemotiveerd en heb grote ambities.”

De Portugese kapitein, vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal, telt 189 caps. Hij bezit het recordaantal doelpunten in interlandverband met 117 stuks. Op het WK in Qatar (20 november-18 december) zal hij normaal gezien zijn tiende groot toernooi afwerken.

Ronaldo keerde in de zomer van 2021 terug naar Manchester United. Zijn seizoensbegin onder nieuwe coach Erik ten Hag was moeilijk. Hij leek meermaals aan te sturen op een vertrek en zat geregeld op de reservebank.

Portugal bereidt zich voor op de Nations League-duels van zaterdag (in Tsjechië) en dinsdag (thuis tegen Spanje). Ronaldo en co staan tweede in groep 2 van de A-divisie, met 7 punten na 4 duels. Spanje leidt met 8 punten.