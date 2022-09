Topman van producent vleesvervangers bijt in neus bij ruzie

De Amerikaanse producent van plantaardige vleesvervangers Beyond Meat heeft operationeel directeur Doug Ramsey geschorst. De man wordt ervan beschuldigd bij een ruzie een andere man in de neus te hebben gebeten.

De topman werd zaterdag in Arkansas opgepakt na een ruzie met een andere man. Daarbij deelde hij enkele klappen uit, en zou hij - zo blijkt uit het politierapport - de man in de neus hebben gebeten. Ook zou hij doodsbedreigingen hebben geuit. Hij werd zondag vrijgelaten na het betalen van een borg.

Ramsey werd in december operationeel directeur bij de producent van plantaardige vleesvervangers. Het beursgenoteerde bedrijf heeft het de laatste tijd niet onder de markt. De koers van het aandeel is naar een dieptepunt gezakt. Beyond Meat moest in de vooruitzichten snijden en kondigde banenverlies aan.