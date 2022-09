Roger Federer licht zijn beslissing om te stoppen uitgebreid toe: “Ik geloofde er niet meer in”

Roger Federer zet dit weekend op de Laver Cup definitief een punt achter zijn onwaarschijnlijk straffe carrière. In een interview met BBC gaf de 41-jarige Zwitserse tennislegende nog wat meer tekst en uitleg bij het waarom van zijn pensioen. “Ik nam de beslissing nadat ik was gestopt met te geloven dat ik nog echt zou kunnen terugkomen.”

Vorige week donderdag maakte Federer bekend dat hij na de Laver Cup zijn carrière beëindigt. Vanwege knieproblemen kwam hij niet meer in actie sinds zijn uitschakeling in de kwartfinales van Wimbledon in juli 2021. Op de Laver Cup, die van 23 tot 25 september in Londen plaatsvindt, neemt Team Europa het op tegen Team Wereld. Op elk van de drie toernooidagen staan telkens drie enkelspelen en een dubbelspel op het programma. Federer gaf aan enkel nog in het dubbelspel in actie te zullen komen. Dat kan aan de zijde zijn van de Griek Tsitsipas de Spanjaard Rafael Nadal, de Serviër Novak Djokovic, de Noor Casper Ruud of de Schot Andy Murray.

Federer gaf woensdagochtend een interview aan BBC Breakfast. “De voorbije drie jaar zijn zwaar geweest”, vertelde de twintigvoudige grandslamwinnaar. “Sinds ik vorig jaar op Wimbledon speelde, wist ik dat ik me het afgelopen jaar op heel dun ijs bevond. Ik probeerde terug te komen, maar er was een grens aan wat ik kon doen. En ik geloofde er niet meer in, om eerlijk te zijn. Een paar maand geleden had ik nog een scan en die gaf niet het resultaat waar ik gehoopt op had. Ik realiseerde me al snel dat dit het einde was. “Dan kwam de vraag: hoe kondig ik mijn afscheid aan en wanneer kondig ik aan? Dan wordt het echt realiteit. Het was oké, maar stressvol.”

De Zwitserse maestro gaf toe dat hij door enkele emotionele weken is gegaan. “Ik heb mijn pensioengedachten altijd weggeduwd. Ik zei: hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik al halverwege met pensioen ben en dit is niet de manier om naar mijn werk te gaan, dus ik zal het wel afhandelen als het zo ver is. En dat deed ik. Ik denk dat het schrijven van mijn afscheidsboodschap voor mij deels ook zoiets was als rehab, alsof ik door al die woorden heen ging, ze voelde.”

“Ik wil de nieuwe Zwitserse superster vinden”

Federer wil na zijn tennispensioen actief blijven in de sport die hij al zo veel heeft gegeven, maar heeft nog geen concrete plannen. “Ik heb altijd met een schone lei willen beginnen want ik heb vier kinderen. Die verdienen ook mijn aandacht, net zoals mijn vrouw die altijd aan mijn zijde heeft gestaan. Dus ik wil ook even luisteren naar wat zij willen doen. Ik zou graag kinderen begeleiden en opzoek gaan naar een nieuwe Zwitserse superster. Ik kan de federatie hier en daar wat helpen. Ik zie zo’n dingen. “Ik hou van het spelletje en ik wil betrokken blijven in een of andere vorm. Ik zal niet plots verdwijnen.”