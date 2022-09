Leerlingen Atheneeke stappen en trappen op de autoluwe schooldag

Op vrijdag 16 september vond de strapdag weer plaats. De strapdag is de jaarlijkse autoluwe schooldag in Vlaanderen en Brussel die traditioneel doorgaat tijdens de Week van de Mobiliteit. Op deze dag stappen en trappen duizenden leerlingen naar school. De auto blijft aan de kant met een aangename, rustige schoolomgeving tot gevolg.

Ook dit jaar namen de leerlingen en leerkrachten van GO! BS Atheneeke weer deel aan de strapdag. "Wij wilden dit jaar weer ons steentje bijdragen en samen zorgen voor een rustigere, veiligere schoolomgeving, voor een beter klimaat, voor minder files,…. We zijn samen in beweging en dit zorgt voor een betere fysieke gezondheid en meer sociale contacten en interacties."Er werden tal van activiteiten georganiseerd. Voor elke geslaagde activiteit konden de leerlingen een ster verdienen.De dag startte met de wandelpool. Leerkrachten, leerlingen en ouders begeleidden de kinderen al wandelend naar school. Ze vertrokken om 8 uur op de parking van het Sportpark De Motten en volgden een uitgestippelde route. Eens aangekomen op school zongen ze het straplied 'Zij aan zij'.Tijdens de voormiddagspeeltijd maakten de leerlingen een krijttekening in functie van de strapdag.Tijdens de middag verzamelden alle leerlingen op de speelplaats en maakten ze samen een superlange wieltjesketting.In de namiddag werd er een heuse speelstraat in de Moerenstraat georganiseerd. De straat werd hiervoor tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De leerlingen konden zich uitleven op hun fiets, step, gocart, skateboard, rollerskates…Op het einde van de dag zongen de leerlingen nogmaals het Straplied.Als afsluiter werden de sterren uitgereikt. De leerlingen hadden alle activiteiten tot een goed einde gebracht en behaalden samen het maximaal aantal sterren.Ondanks enkele regenbuien werd het voor de leerkrachten en leerlingen weeral een geslaagde dag.