Internationaal koorfestival tovert C-mine en Labiomista om tot gigantisch zangpaleis: “Een magisch moment”

Zin om zelf te zingen? Of om koren van Vlaanderen over het Verenigd Koninkrijk tot Angola aan het werk te zien op unieke locaties in Genk? Bij Labiomista bij valavond of in een doolhof waar zangers zich verstoppen? Kan allemaal in het weekend van 30 september tot 2 oktober in Genk.

Van 30 september tot en met 2 oktober vindt het Internationaal Koorfestival Genk plaats. Het aanbod is niet alleen bijzonder groot, maar ook heel divers. De opening op vrijdag wordt verzorgd door het Britse Voces8: top in de koorwereld. Ze zingen klassiek (Britten, Rachmaninov...), maar ook nummers van Nirvana of The Doors. Zaterdagmiddag is er de traditionele wedstrijd. Een internationale jury beoordeelt de zangkunsten van elf koren. En 's avonds opent Koen Vanmechelen de deuren van Labiomista: in de overgang van dag op nacht kan je te voet door het park wandelen en onderweg acht koren aan het werk zien.

“We zijn het eerst gaan testen, omwille van de dieren in Labiomista”, zegt Beringenaar Bruno Sprengers (59), dirigent en organisator. “Eerst werden ze wat onrustig toen we met 80 zangers opdoken, maar vanaf het moment dat ze begonnen te zingen, werden de dieren muisstil en hadden ze enkel nog aandacht voor de koorzangers. Bij Labiomista spreken ze over een magisch moment, iets wat ze nooit eerder hadden gezien.”

Iedereen kan zingen

Op zondag vinden er concerten plaats in onder andere Studio Piet Stockmans, de Barenzaal en de compressorenhal. “En in het labyrint op het plein. Je wandelt door het doolhof en gaat zo op zoek naar waar de muziek vandaan komt”, zegt Sprengers. “Er doen zondag 60 koren mee, goed voor zo’n 1.800 zangers. Ze nodigen elke bezoeker uit om samen met hen de afsluitende festivalhymne ‘Allen samen’ te zingen. Dan kan je eens voelen wat voor een kracht het geeft om samen te zingen. De melodie is heel simpel. En echt: iedereen kan zingen. Als dirigent met een lange carrière kan ik de mensen die geen toon kunnen houden op één hand tellen.”

Schlagerkoor

Heeft Vlaanderen een koorcultuur, zoals pakweg de Baltische Staten of Wales? “Minder, omdat we koren vooral nog kennen van in kerken en we gaan minder naar de mis. Er hangt soms een wat negatief imago aan vast. Maar dat neemt niet weg dat er in Vlaanderen nog meer dan duizend koren zijn, waarvan 140 in Limburg. En er zijn koren in alle soorten: klassiek, pop, shantikoren - met een oeuvre van zeeliederen, - en schlagerkoren. Door meer belevenis in ons koorfestival in C-mine te steken, proberen we een breder publiek te overtuigen van de kracht van samenzang.”

Internationaal Koorfestival Genk, 30/9 t.e.m. 2/10, op verschillende locaties. Info en tickets: www.ikv-genk.be