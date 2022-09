Wim Stassart schiet zich koning van het Gewest

Aan deze mooie wedstrijd namen 15 schutters deel. In de 25ste ronde na 371 schoten op de 28 meter hoge wip was het Wim Stassart van Duras die de hoofdvogel naar beneden haalde. Hij draagt nu de titel koning van het Gewest. Bij de jeugd was het Quinten Yperman en bij de dames Liesje Herbots die voor de derde keer op rij koning is. Zij is nu keizer.Nog vermelden dat Mila Truskauski lid van Duras Belgisch kampioen boogschieten is op roos.