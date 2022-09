5 STRC's naar wereldampioenschap

We kijken vooral uit naar de prestaties van onze dames Marine en Elise, zij zouden individueel toch een aantal finaleplaatsen moeten kunnen bereiken op hun favoriete nummers. Ook in de aflossingen verwachten we dat ze met team Belgium een aantal finales kunnen halen. Aiko en Mirte staan aan de start met het oog op de toekomst, als allerjongsten is hun taak voornamelijk ervaring opdoen, hun individuele nummers foutloos afwerken en hun bijdrage leveren in de aflossingen. Voor Jelle rekenen we op een aantal persoonlijke records, zijn voorbereiding was niet gemakkelijk in combinatie met zijn studie en stages geneeskunde.Nu corona grotendeels achter de rug is, tekenen alle toplanden present voor dit WK. De sterke Europese landen aangevuld met onder meer Australië, Nieuw-Zeeland, de VS, Japan, Zuid-Afrika en Canada zorgen voor een deelnemersveld van extreem hoge kwaliteit.