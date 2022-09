Auteur Kobe Lecompte trekt door Vlaanderen met nieuw boek

'Ons 45 graden' biedt de mogelijkheid om elkaar op een leuke manier (beter) te leren kennen. Ideaal om er samen met je gezin, familie, leefgroep, vrienden of vriendinnen mee rond de tafel te gaan zitten. "Dit doorgeefboekje is een aanvulling op het televisieprogramma '45 graden' op de nationale televisiezender Eclips TV. De afleveringen lopen nog tot 17 oktober. Maar liefst 20 thema's komen aan bod. Het boekje daarentegen bevat het gehele pakket van 45 thema's", vertelt Kobe. Het grafisch gedeelte is het werk van Joyce Thys.Samen met dat boekje trekt Kobe door Vlaanderen met zijn allernieuwste lezing rond het 45 graden-verhaal. Er kunnen nog steeds lezingen geboekt worden. Je vindt alle data en info hierover terug op www.kobeland.be