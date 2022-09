Tijdens donderpreek van Poetin, hijst Zonhoven de vredesvlag

“Het is vandaag de internationale dag van de vrede,” legt schepen van Welzijn Frank Vandebeek (Open VLD) uit. “Die dag werd door de Verenigde Naties uitgeroepen. We vangen hier in Zonhoven trouwens ook Oekraïense vluchtelingen op. Daarom hechten we veel belang aan dit symbool.”

Elk jaar vraagt de VN aan gemeenten om de vredesvlag te laten wapperen. Ook in Limburg geven verschillende gemeenten gevolg aan die boodschap, waaronder dus Zonhoven. “Door de vredesvlag uit te hangen op 21 september spreekt een gemeente zich uit tegen de heersende nucleaire dreiging, en vraagt aan België om hier een rol in op te nemen,” aldus het statement van de Verenigde Naties.

