Nu al reserveren: eerste solotheatershow van Jan Van Looveren of problemen met de toiletdeur

Laat maar los, Jan

We kennen hem als acteur en televisiepresentator. Nu maakt Jan Van Looveren voor het eerst een solotheatershow. Wat heeft hij geleerd in zijn ruim vijftig jaar als mens op deze planeet? Wat denken anderen over hem en wat denkt hij over zichzelf? Van zulke vragen vertrekt hij voor een humoristische voorstelling vol herkenbare verhalen, afgewisseld met live muziek. (agr)

Loslaten, Jan Van Looveren, op 29/10 Ter Kommen Hoeselt en op 21/1 De Bogaard Sint-Truiden. Info: www.livecomedy.be/janvanlooveren

Een massa zangers

Al is het maar uit Het vierkant van de wraak van Pieter Aspe, iedereen kent Carmina Burana van Carl Orff. Twee avonden elkaar mekaar te horen met liefst 260 uitvoerders. Naast het orkest Nome d’Arte en enkele solisten doen 190 zangers mee: het Kathedraalkoor, het Manteliusensemble en het kinderkoor van het conservatorium uit Hasselt, Incantatio en Pro Cantione uit Genk, Amabile uit Pelt en Clari Cantus uit Leuven. (agr)

Carmina Burana, op 3 en 4/12 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

Sandrine wordt Josephine

Wie Josephine Baker enkel ziet als halfnaakte danseres in Parijse revues, doet haar onrecht aan. Opgegroeid in armoede schopte ze het tot vedette. In de oorlog spioneerde ze voor het Franse verzet en later streed ze aan de zijde van Martin Luther King voor de rechten van zwarten. En dat is nog maar de helft van het levensverhaal. Sandrine Van Handenhoven kruipt in haar huid. “Ik speel heel graag de rol van deze sterke vrouw.” (agr)

Josephine B. Een leven in revue, op 12/11 cc Beringen, op 3/12 De Adelberg Lommel en op 8/12 cc Lanaken. Info: www.judastheaterproducties.be

Kerst met Axelle Red

Hoewel ze geboren werd in februari, is Axelle Red diep vanbinnen altijd een kerstekind geweest. Een special met haar favoriete kerstliederen heeft altijd op haar verlanglijstje gestaan. Vorig jaar was het eindelijk zo ver, maar toen stak de coronapandemie daar een stokje voor. De uitgestelde kersttournee doet nu twee keer Hasselt aan. (agr)

A very special Christmas, Axelle Red, op 15 en 16/12 in Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

Man, vrouw en deur

Als hij thuiskomt, blijkt dat zijn vrouw de deur van het toilet heeft laten openstaan en zo per ongeluk de voordeur blokkeert. De man kan niet binnen zonder iets te forceren. Zo’n situatie is genoeg voor Pascale Platel om een theatertekst te schrijven die ze samen met Ben Segers speelt. Lommel is voorlopig de enige Limburgse locatie waar deze voorstelling zal te zien zijn en daar is al een avond uitverkocht. (agr)

Kom ne keer binnen, Pascale Platel en Ben Segers, op 5/10 (uitverkocht) en op 6/10 in De Adelberg in Lommel. Info: www.koortzz.be