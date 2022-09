Maroon 5-zanger ontkent affaire na onthullingen: “Toch ging ik over de schreef”

“Ik had geen affaire, maar toch ging ik over de schreef tijdens een betreurenswaardige periode in mijn leven”, zegt Levine aan entertainmentwebsite TMZ. De zanger kon niet anders dan reageren, nadat de video’s van Summer Stroh viraal gingen op TikTok en Instagram. Daarin beweert het model dat ze een jaar lang in een fysieke relatie zat met Levine, “in een periode dat ik jong, naïef en makkelijk te manipuleren was”.

De relatie tussen de twee kwam al een eind geleden ten einde, zegt het model. Maar volgens Stroh contacteerde Adam Levine haar recent opnieuw. “Een serieuze vraag, ik verwacht opnieuw een baby en als het een jongetje is wil ik hem graag Summer noemen. Is dat oké voor jou?” Een ongepast bericht, vindt Stroh. Al was het pas tot iemand anders ermee dreigde het verhaal aan de tabloids te verkopen, dat Stroh besloot de vucht vooruit te nemen en er zelf over te communiceren. Dat deed ze op TikTok en Instagram, samen goed voor meer dan 700.000 volgers.

In een van de video’s deelt Stroh schermafbeeldingen van de gesprekken met Levine. “Het is onwerkelijk hoe vreselijk sexy je bent”, staat er onder meer te lezen. Het account van de zanger ziet er op de afbeeldingen authentiek uit.

Grootste fout

Adam Levine is sinds 2014 getrouwd met Victoria’s Secret model Behati Prinsloo (34). Het koppel heeft al twee kinderen en maakte recent bekend dat Prinsloo zwanger is van een derde. Zijn vrouw reageerde nog niet op de kwestie, maar Levine deed dat wel. De zanger zegt aan TMZ dat hij wel degelijk “flirterig contact” had. Hij spreekt ook over een “slecht beoordelingsvermogen” in de omgang met iemand anders dan zijn eigen vrouw. “Ik had geen affaire, maar ik ben een grens overschreden. In bepaalde gevallen werd het ongepast. Ik heb dat aangepakt en heb proactieve stappen ondernomen om dit met mijn familie te verhelpen.”

Levine benadrukt dat zijn gezin het belangrijkste is. “Ik ben naïef en dom geweest om het enige te riskeren dat echt belangrijk voor me is, dat was de grootste fout die ik ooit heb kunnen maken. Ik zal ze nooit meer opnieuw maken”, zegt de zanger van Maroon 5. “Ik neem de volledige verantwoordelijkheid. We zullen er samen doorheen komen.”

Andere vrouwen

Nadat Stroh haar verhaal bekendmaakte op sociale media, duiken nu nog meer getuigenissen op van andere vrouwen. Volgens TMZ gaat dat ook telkens gepaard met schermafbeeldingen van seksueel getinte gesprekken met Adam Levine. Zo deelde een comedian met de naam Maryka dinsdag een foto waarop te zien is dat Levine zegt: “Leid jezelf af door seks te hebben met mij!” De context van het bericht is echter niet duidelijk. Ene Alyson deelde ook een reeks screenshots van gesprekken. “Ik zou niet met je moeten praten, dat weet je toch”, schreef de Maroon 5-zanger naar de vrouw. Intussen is de hashtag #adamlevine trending op sociale media.