WK 2022. WEGRIT MANNEN BELOFTEN. Lennert Van Eetvelt kopman bij de Belgen

Na het zilver van Alec Segaert in de tijdrit maken de Belgische beloften vrijdagochtend opnieuw kans op een medaille. In de wegrit starten ze met een ploeg met vier renners die nu al bij de profs rijden: Van Den Bossche, Braet, Berckmoes en De Pooter. Maar de kopman is de 21-jarige Lennert Van Eetvelt, ritwinnaar in de Baby-Giro dit jaar en doorheen het jaar zowat overal goed voor fraaie ereplaatsen.

Start? 5u Belgische tijd

Afstand? 169,8 km

Welke Belgen? Jenno Berckmoes, Vito Braet, Dries De Pooter, Alec Segaert, Fabio Van Den Bossche en Lennert Van Eetvelt

Favorieten? Olav Kooij (Ned), Casper van Uden (Ned), Romain Grégoire (Fra), Paul Penhoët (fra), Lennert Van Eetvelt (Bel).

Van Eetvelt zelf tempert de verwachtingen. “Met de vorm van dit voorjaar zou ik normaal op dit parcours een goede uitslag moeten kunnen rijden, maar nu durf ik dat niet te zeggen. Ik kende niet de ideale voorbereiding, gelukkig hebben we een sterke ploeg in de breedte. Het wordt zaak om altijd een mannetje mee vooraan te hebben. We mogen niet in de achtervolging gedwongen worden.” Het zware parcours en het slechte weer dat voorspeld wordt, zou in het voordeel van de Belgen moeten zijn. “Dat maakt de koers nog een pak lastiger”, beaamt Alec Segaert. Zelfs al ontbreken in de ploeg spraakmakende beloften als Arnaud De Lie, Cian Uijtdebroeks en Thibau Nys, vorig jaar nog kopman bij de Belgen, toch wordt de Belgische selectie als een van de sterksten aan de start beschouwd. Dat weet ook Fabio Van Den Bossche: “Ik geloof absoluut in onze kansen. Waarom zouden wij hier niet de wereldkampioen kunnen leveren?”