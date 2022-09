Neos Maaseik snuift de heerlijke zeelucht op in Oostduinkerke

Zoals Neos Maaseik in het verleden al meerdere keren gedaan heeft, gingen ze ook nu weer op vakantie met een groep die bestond uit leden met verschillende vakantieplannen.

Met een gemengde groep van fietsers en wandelaars, maar vooral van genieters trok Neos Maaseik naar Ter Helme in Oostduinkerke. Voor de fietsers waren er dagelijks routes uitgezet met als bestemmingen West-Vleteren, Diksmuide, Veurne of gewoon een keertje een gedeelte van onze Belgische kustlijn. Slechts één dag viel letterlijk en figuurlijk in het water. Maar dan zijn er voldoende alternatieven en werd er niet stil gezeten.Ook de niet-fietsers genoten al shoppend, wandelend, kaartend van hun verblijf. En de terrasjes werden uiteraard ook druk bezocht.Ook de accommodatie en het overheerlijke eten mochten er zijn, zeker het afsluitend gastronomisch menu op de laatste avond werd zeer gewaardeerd.