Poetin kondigt gedeeltelijke mobilisatie af en dreigt met vernietigingswapens: “Ik ben niet aan het bluffen”

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdagochtend een gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd. Hij deed dat tijdens een vooraf opgenomen toespraak op de televisie.

Hij zei dat het leger werd geconfronteerd met de collectieve militaire operaties op een frontlijn van meer dan 1.000 km in Oekraïne. “Voor de verdediging van ons moederland steun ik daarom een gedeeltelijke mobilisatie, ik benadruk een gedeeltelijke mobilisatie.” Alleen degenen die momenteel reservist zijn, worden opgeroepen. Het decreet van gedeeltelijke mobilisatie is al ondertekend. Hij nam dit besluit na een voorstel van het ministerie van Defensie.

“Ik verzeker onze vrijheid en onze onafhankelijkheid. We zullen alle middelen die ons ter beschikking staan gebruiken.” Hij doelt ook op nucleaire wapens. “Degenen die nucleaire chantage tegen Rusland gebruiken, zullen ontdekken dat de rollen kunnen worden omgedraaid. We hebben moderne vernietigingswapens dan de NAVO. Ik ben niet aan het bluffen.” “In zijn agressieve anti-Russische beleid heeft het westen alle grenzen overschreden”, zei de Russische president.

Referenda komen er

Poetin begon met een reeks beschuldigingen tegen het westen. Volgens hem is er al jaren een totale haat tegen Rusland. Poetin beschuldigt het Westen ervan Rusland te willen verzwakken en vernietigen. Hiervoor gaat hij terug naar 2014. “Het Westen is de oorlog in Oekraïne begonnen en maakte van Oekraïners kanonnenvlees”, citeerde persagentschap TASS hem. “Het Westen nam geen genoegen met een vreedzame oplossing in Oekraïne, waardoor het Kiev onder druk zette om de wapens op te nemen”, aldus de Kremlinleider.

Poetin zei ook dat hij zijn volledige steun zal geven aan de referenda die dit weekend zijn aangekondigd in de Oekraïense regio’s Luhansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja. Hij hoopt zo die regio’s bij de Russische Federatie aan te sluiten.