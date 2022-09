Wereldtitel mixed relay is voor Zwitserland, favoriet Nederland kent dramatische aflossing

Zwitserland heeft dinsdag op het WK wielrennen in het Australische Wollongong de wereldtitel mixed relay binnengehaald. In de gemengde aflossing haalde het Zwitserse zestal - met onder meer Bissegger en Küng bij de mannen en Reusser bij de vrouwen - het nipt van Italië waar Ganna, Affini en Longo Borghini de grote motoren waren. Co-favoriet Nederland kende een ware pechdag. Eerst werd Bauke Mollema uitgeschakeld door kettingproblemen, even later ging Annemiek van Vleuten meteen na de wissel tegen de grond.

Bij de gemengde ploegentijdrit werken de mannen de eerste 14,1 km af, het tweede deel is vervolgens voor de vrouwen. België - met Quinten Hermans, Nathan Van Hooydonck, Pieter Serry, Valerie Demey, Julie De Wilde, Jesse Vandenbulcke - deed het niet onaardig, maar kwam nooit in de buurt van een podiumplaats. Ons land, dat het zonder zijn absolute tijdrittoppers deed, finishte als achtste.

De strijd om de wereldtitel werd er eentje tussen Nederland, Italië, Zwitserland en Duitsland die wel hun grote kanonnen aan de start brachten.

De toon werd gezet door Zwitserland. Stefan Küng wou zijn dreun van het nipte verlies in de individuele tijdrit doorspoelen met de gemengde aflossing en kreeg Europees kampioen Stefan Bissegger en Mauro Schmid mee. Bij de Zwitserse vrouwen kwamen Marlen Reusser - de bronzen medaille van zondag -, Elise Chabbey en Nicole Koller aan de start.

Het was wachten hoe de Nederlanders daarop zou reageren. Slecht, zo bleek al snel. Want Mathieu van der Poel zag Bauke Mollema uitvallen met kettingproblemen en samen met Daan Hoole verloor Van der Poel tijd op de Zwitsers. Aan de vrouwen - Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Riejanne Markus - om dat recht te zetten. Maar de dramatische dag van oranje was nog niet voorbij, want meteen na de wissel ging kopvrouw Van Vleuten ongelukkig tegen de grond na wat een schakelprobleem leek. Weg wereldtitel voor Nederland. En het is maar de vraag of Van Vleuten hoe gehavend Van Vleuten dit weekend aan de start zal komen van de wegrit.

Italië dan maar? Met Filippo Ganna, Edoardo Affini en Matteo Sobrero bij de mannen en Elisa Longo Borghini, beloftewereldkampioene Vittoria Guazzini en Elena Cecchin bij de vrouwen vaardigde ook de Squadra azzurra een topteam af naar Australië. Maar dat Filippo Ganna niet in zijn topvorm verkeert bleek al afgelopen zondag. De voormalige wereldkampioen tijdrijden was ook woensdag niet de ideale locomotief voor de Italiaanse trein. Bij de wissel telde Italië tien seconden achterstand op Zwitserland. Die kloof werd nog bijna gedicht door de vrouwen, maar de Italianen moesten uiteindelijk op iets minder dan drie seconden tevreden zijn met zilver.

Het brons ging naar thuisland Australië - mijlenver achter op 38,4 seconden - dat titelverdediger Duitsland nog afhield voor het brons.

Top-tien

1 Zwitserland in 33:47.17

2 Italië +2.92

3 Australië +38.4

4 Duitsland +45.89

5 Nederland +51.93

6 Denemarken +58.4

7 Frankrijk +58.72

8 België +1:49.44

9 Polen +1:51.58

10 Spanje +2:43.99