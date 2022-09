Drama voor Nederlandse ploeg in mixed relays op WK: Annemiek van Vleuten komt zwaar ten val, Bauke Mollema kent materiaalpech

Het onderdeel mixed relay op de WK wielrennen in het Australische Wollonging is woensdag voor Nederland uitgedraaid op één groot drama. Nadat Bauke Mollema bij de mannen al vroeg wegviel door een mechanisch defect, kwam Annemiek van Vleuten na de aflossing vrijwel direct ten val.

Ellen van Dijk en Riejanne Markus zijn zonder Van Vleuten nog wel doorgereden , in de hoop nog een medaille te kunnen pakken. Samen moeten ze veertig seconden goedmaken, de tijd die Daan Hoole en Mathieu van der Poel - nadat ze door de pech bij Mollema alleen na drie minuten als duo verder moesten - verloren in hun tijdrit.

Van Vleuten leek na haar val last te hebben van haar knie. Het is nog onduidelijk of ze zaterdag in actie kan komen in de wegwedstrijd voor vrouwen.

De Nederlandse ploeg was op voorhand een van de topfavorieten. Vooral door de aanwezigheid van Van Dijk en Van Vleuten, die in het tijdrijden tot de wereldtop behoren. Van Dijk kroonde zich zaterdag in Wollongong voor de derde keer tot wereldkampioen tegen de klok. Van Vleuten is de regerend olympisch kampioen en was twee keer de beste op een WK tijdrijden.

Hoole en Mollema deden afgelopen weekeinde mee aan de tijdrit bij de mannen, maar stelden met respectievelijk de 23e en 25e plaats teleur.