Grootschalige coronafraude in de VS: 250 miljoen dollar voor arme kinderen verduisterd voor luxeauto’s en vakantiehuisjes

De vzw Feeding our Future stond centraal in de zwendel. — © AP

In de Verenigde Staten worden 47 mensen ervan beschuldigd liefst 250 miljoen dollar te hebben gestolen uit een speciaal fonds tijdens de coronapandemie. Het geld was bedoeld om behoeftige kinderen een maaltijd voor te schotelen. “In plaats daarvan kochten ze luxeauto’s, huizen, juwelen en vakantieverblijven in het buitenland”, zeggen de aanklagers.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie spreekt van de grootste coronafraude die tot nu is blootgelegd. De verdachten worden beschuldigd van samenzwering, fraude, het witwassen van geld en het betalen en ontvangen van smeergeld.

De zwendel omvatte een netwerk aan lege vennootschappen verbonden aan Feeding our Future, een vzw in Minnesota. De 41-jarige Aimee Bock, oprichtster en directeur van de vzw, wordt door de aanklagers als het meesterbrein gezien. Voor de coronapandemie serveerde haar vzw effectief maaltijden aan kansarme kinderen, maar tijdens Covid-19 verzamelde ze allerlei mensen om zich heen om valse sites op te richten in Minnesota.

Aimee Bock, directeur van Feeding our Future. — © AP

Dat allemaal om de massale overheidssteun achterover te drukken. Feeding our Future ging van 3,4 miljoen dollar aan federale fondsen in 2019 naar 200 miljoen dollar in 2021. “In totaal heeft Feeding Our Future tijdens de pandemie meer dan 240 miljoen dollar op frauduleuze wijze verkregen”, staat te lezen in de aanklacht.

Om hun list vol te houden, dienden de beklaagden valse facturen voor voedsel in en fabriceerden ze lijsten met valse namen van kinderen die zogezegd eten hadden gekregen. In totaal zouden de 47 verdachten zo bonnen voor 125 miljoen maaltijden hebben ingediend. Eén beklaagde maakte de overheid wijs liefst 5.000 kinderen per dag te hebben gevoed in een klein appartement.

De verdachten konden zolang ongestoord hun gang gaan omdat het toezicht op de besteding van de hulpfondsen tijdens corona veel soepeler was dan anders. Prioriteit was om zo snel mogelijk maaltijden bij de kinderen te krijgen.

Hebzucht

“Een brutaal plan van duizelingwekkende proporties”, noemde openbaar aanklager Andrew M. Luger het. “De verdachten maakten misbruik van een programma dat bedoeld was om behoeftige kinderen tijdens de pandemie van voedzaam eten te voorzien. In plaats daarvan gaven ze voorrang aan hun eigen hebzucht en stalen ze meer dan een kwart miljard dollar aan federaal geld om luxeauto’s, huizen, juwelen en vakantieverblijven aan de kust in het buitenland te kopen.”

Volgens de aanklagers kochten de verdachten onder meer huizen in Minnesota, Kenia en Turkije, en maakten ze internationale reizen met het geld. Tijdens een persconferentie dinsdag zei Luger dat een onbepaald aantal mensen in de ochtend werd gearresteerd, maar dat sommige verdachten momenteel niet in de VS zijn.