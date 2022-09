“80% van gepensioneerden kan rusthuisfactuur niet betalen met pensioen”

Meer dan 80 procent van de gepensioneerden kunnen een verblijf in een woonzorgcentrum niet betalen met hun wettelijk pensioen. Dat schrijven Michaël Van Droogenbroeck en Ewald Pironet in het boek ‘Investeren in de derde helft van je leven’.

In het boek worden de cijfers over hoeveel mensen welk maandelijks pensioenbedrag ontvangen gekoppeld aan de kostprijs van een woonzorgcentrum. De conclusie is opvallend: 80 tot 85 procent van gepensioneerden krijgen een wettelijk pensioen dat te laag ligt om de kost van een rusthuiskamer te bekostigen. Vooral bij gepensioneerde werknemers en zelfstandigen ligt dat aantal het hoogst. De situatie is voor vrouwen nog nijpender dan voor mannen, en bijna drie vierde van de bewoners van een woonzorgcentrum zijn vrouwen.

“Deze cijfers tonen het grote belang aan om al tijdens het actieve leven verstandig bezig te zijn met geldzaken en een financiële buffer op te bouwen om de inkomensval na het pensioen op te vangen”, klinkt het bij Van Droogenbroeck en Pironet in Knack. De auteurs geven in hun boek tips hoe mensen die inkomensval kunnen trachten op te vangen.

Het boek ‘Investeren in de derde helft van je leven’ wordt woensdag gelanceerd.