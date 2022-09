Afscheidnemende Roger Federer zal op laatste toernooi alleen nog in dubbelspel aantreden

De Zwitserse tennislegende Roger Federer zal op de komende Laver Cup, waar hij een punt zet achter zijn carrière, geen enkelwedstrijden spelen. Dat was vooraf al duidelijk, zei de 41-jarige Federer dinsdag in een interview met het Zwitserse persagentschap SDA. “Ik denk dat ik vrijdagavond wel het dubbelspel kan spelen.”

Federer vroeg aan teamkapitein Björn Borg of dat oké was voor hem. “Hij zei dat het al een droom is om me weer op de tennisbaan te zien. Ik zal het proberen. Ik was eigenlijk positief verrast door mijn niveau”, zei de Zwitser, die maandag en dinsdag trainde met de Griek Stefanos Tsitsipas.

Aan de Zwitserse zender RTS vertelde Federer nog dat hij na zijn tenniscarrière betrokken wil blijven “bij de sport die hem alles heeft gegeven”, zonder echter meer verduidelijking te geven. Federer verklaarde dat hij “opgelucht” is dat hij zijn pensioen heeft aangekondigd. Zijn knie stond hem niet toe om door te gaan. “De vooruitgang was onvoldoende. En dan kreeg ik een scan die niet erg bevredigend was. Toen dacht ik: het is voorbij.”

De twintigvoudige grandslamwinnaar liet verder nog op de Amerikaanse tv-show Today verstaan dat hij niet zal terugkeren op de courts. “Ik ben definitief klaar”, zo sloot hij een comeback uit.

Donderdag maakte Federer bekend dat hij na de Laver Cup zijn carrière beëindigt. Vanwege knieproblemen kwam hij niet meer in actie sinds zijn uitschakeling in de kwartfinales van Wimbledon in juli 2021.

Op de Laver Cup, die van 23 tot 25 september in Londen plaatsvindt, neemt Team Europa het op tegen Team Wereld. Op elk van de drie toernooidagen staan telkens drie enkelspelen en een dubbelspel op het programma. Voor Europa treden naast Federer en Tsitsipas de Spanjaard Rafael Nadal, de Serviër Novak Djokovic, de Noor Casper Ruud en de Schot Andy Murray aan. Team Wereld bestaat uit de Canadees Felix Auger-Aliassime, de Argentijn Diego Schwartzman, de Australiër Alex de Minaur en de Amerikanen Taylor Fritz, Frances Tiafoe en Jack Sock.