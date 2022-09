“Een wisselend bewolkte dag, maar buien blijven uit”

Vandaag is het wisselend bewolkt, maar dat leidt niet tot buien. De temperatuur bereikt een maximum rond 17°C.

Vandaag kunnen er eerst mistbanken voorkomen. Later verschijnen er opklaringen en in die opklaringen zullen er al vrij snel stapelwolken worden gevormd. Die stapelwolken zullen echter niet weten uit te groeien tot buien. We krijgen de rest van de dag een wisselend bewolkt weerbeeld te zien.

De temperatuur bereikt een maximum rond 17°C. De wind blijft heel de dag zwak van kracht.

Gedurende de nacht naar donderdag kan het onder brede opklaringen opnieuw sterk afkoelen.

We kunnen minima verwachten tussen 3°C in landelijke valleien en 7°C in dicht bebouwde gebieden.

