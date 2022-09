Bondscoach of schoolmeester? Louis van Gaal “moet dertig keer fluiten” vooraleer spelers gehoorzamen: “Dan sta ík voor paal”

Met Louis van Gaal (71) valt er niet te sollen. Dat weten de journalisten en dat zouden ook zijn spelers moeten weten. Op de training van Nederland - komende zondag tegenstander van de Rode Duivels in de Nations League - riep de bondscoach zijn spelers bijeen nadat ze handtekeningen uitdeelden aan fans, maar ze luisterden niet meteen. “Ik moest dertig keer fluiten. Dan sta ík voor paal”, gaf Van Gaal de spelers daags nadien op hun donder.

“Ik heb gisteren nederig aan jullie gevraagd om handtekeningen uit te delen”, begint Van Gaal aan zijn speech voor de spelersgroep. “Dat deden jullie fantastisch. Ik denk: ik fluit één keer en dan weet iedereen dat we van het veld gaan … Ik moest dertig keer fluiten. Dan sta ík voor paal. Dan denken ze dat de trainer helemaal geen invloed meer heeft op zijn spelers. Die gaan gewoon hun eigen gang. Daar heb ik wel over nagedacht, uiteindelijk sliep ik gelukkig in ...”, sluit Van Gaal cynisch af.

De beelden: