Zware brand vernielt keuken van restaurant Dionysos in Genk

In het Grieks restaurant Dionysos in de Hoogstraat in Genk is dinsdagavond een zware brand uitgebroken. De keuken werd volledig in de as gelegd en de rest van de zaak en het bovenliggend appartement liepen zware rookschade op.

De brand brak rond 20.20 uur uit. Het restaurant was op dat moment gesloten, maar de eigenaars kregen wel een melding binnen dat het brandalarm was afgegaan. Via de camera merkten ze meteen dat het serieus was, want ze konden niets meer zien door de rookontwikkeling. Daarop verwittigden ze de brandweer Oost-Limburg. Toen zij arriveerden, stond de keuken al in lichterlaaie. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar kon niet vermijden dat de keuken helemaal uitbrandde.

In het restaurant zelf is er veel rookschade, net als in het bovenliggende appartement. Daaruit kon de brandweer overigens via het dak nog een parkiet redden. Ook bij de buren was er door de brand wat rookontwikkeling in de berging. De oorzaak van de brand is onbekend. siol

