Kenneth Van Rooy trekt van Sport Vlaanderen-Baloise naar Bingoal Pauwels Sauces WB

Van Rooy werd dit jaar derde in de Schaal Sels, vierde in de Primus Classic, vijfde in de Druivenkoers, negende in de Heistse Pijl en elfde in de Ronde van Groot-Brittannië. Dinsdag eindigde hij op de negende plaats in de Textielprijs van Vichte.

Zondag maakte Sport Vlaanderen-Baloise de komst van Vince Gerits (24) bekend. Hij kroonde zich eind vorige maand tot Belgisch kampioen bij de eliterenners zonder contract.