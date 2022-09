David Goffin blijft op de sukkel en sneuvelt nu ook in eerste ronde ATP Metz

David Goffin (ATP 62) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Franse Metz (hard/534.555 euro).

De Belgische nummer 1 verloor met tweemaal 6-3 van de 37-jarige Fransman Gilles Simon (ATP 175), die een wildcard had gekregen. Het staat nu 3-3 in de onderlinge ontmoetingen. Goffin won het ATP-toernooi van Metz in 2014.

Goffin lijkt dus niet opnieuw gelanceerd, na zijn twee zeges in drie wedstrijden vorige week in de groepsfase van de Davis Cup Finals. De Luikenaar is al even op de sukkel. Na zijn kwartfinale op Wimbledon werd Goffin in Washington, Montreal, Cincinnati, Winston-Salem en op de US Open meteen uitgeschakeld.

Qualifier Zizou Bergs (ATP 134) stond eerder op de dag in de eerste ronde tegenover Nikoloz Basilashvili (ATP 36), het vijfde reekshoofd. Bergs leek op weg de Georgiër uit te schakelen. Hij leidde met 6-4 en 2-1 in hun eerste onderlinge duel, maar moest vervolgens opgeven met een rugblessure.

Sander Gillé en Joran Vliegen stranden in eerste ronde dubbelspel

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn er dinsdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel. In de eerste ronde verloor het Belgische duo met 7-5 en 6-4 van de Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliovaara, samen het tweede reekshoofd.