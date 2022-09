Boek over geschiedenis van Nieuwerkerken wordt op 26 september voorgesteld

Jean Thomas heeft twintig jaar gewerkt aan een boek over zijn geboortedorp Nieuwerkerken. Op zaterdag 26 september om 14 uur stelt hij in lokaal dienstencentrum De Vlinder zijn boek officieel voor.

Sooi de Smeed, Tante Jeen en Pater Cuypers: het zijn allemaal markante figuren van het Nieuwerkerken van weleer. Jean Thomas, geboren en getogen aan de Diestersteenweg, bundelde alle verhalen over deze en veel andere opmerkelijke inwoners in zijn boek “Nieuwerkerken, mijn dorp zoals het vroeger was”. De verhalen zijn ook rijkelijk geïllustreerd met meer dan honderd – vaak oude - foto’s. Levende encyclopedie Jean, zelf ook al 89 jaar, komt zijn boek graag voorstellen in lokaal dienstencentrum De Vlinder op zaterdag 26 september om 14 uur. Toegang is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Het boek verschijnt in een beperkte oplage en kan ter plaatse – tegen cash betaling – ook worden aangekocht. Het boek kost 15 euro en zal daarnaast ook in De Vlinder verkrijgbaar zijn. len

Wie de boekvoorstelling wil bijwonen, kan vooraf reserveren per telefoon: 011 48 03 60 of per e-mail: jurgen.reniers@nieuwerkerken.be