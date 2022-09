Na elf jaar gaat KMSKA weer open: onze reporter ging al langs en leerde op nieuwe manieren naar kunst kijken

Elf jaar lang was het KMSKA gesloten voor het grote publiek voor een totale make-over. Heel erg lang wachten, maar dat was het allemaal waard, zo blijkt. Zowel de occasionele museumbezoeker die vooral op zoek is naar beleving als de culturele fijnproever zal er thuiskomen, net zoals de Vlaamse en internationale meesters die er na restauratie ‘blinkend in hun vel’ aan de muren hangen.