Scenario van extreme droogte in Wallonië vermeden

De droogte in Wallonië is de voorbije dagen afgenomen, waardoor een scenario van extreme droogte werd vermeden. Dat laat de expertisecel Droogte van de Waalse Overheidsdienst weten. De onzekerheid rond de verwachte neerslag in de komende dagen zou de MRI-droogte-index in de komende 10 dagen weer kunnen doen omslaan naar een droog tot zeer droog scenario.