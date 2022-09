Fraude met houtpellets: overheid publiceert lijst met malafide webshops

Veel mensen zijn op zoek naar alternatieve manieren om hun huis te verwarmen. Criminelen weten dit en maken er gebruik van door valse verkoopsites voor pellets en houtblokken op te zetten met verleidelijke prijzen.

“Wij ontvangen veel klachten van mensen die online pellets of houtblokken hebben besteld tegen goedkope prijzen. Fraudeurs verschuilen zich achter deze sites, die op het logo na vaak lijken op de echte site. Soms sturen de fraudeurs zelf e-mails met promotie (spam) maar het kan ook gebeuren dat je op een dergelijke site terecht komt via een online zoekopdracht. Als je de aankoop voltooit, word je gedebiteerd zonder ooit je pakket te ontvangen”, klinkt het bij Safeonweb, de cybersecuritydienst van de overheid.

Ze publiceren nu de namen van enkele sites waarover er veel klachten komen op meldpunt.belgie.be, de website waarop fraude kan gemeld worden.

Wie een mail krijgt of zelf op zoek gaat naar de beste prijs voor pellets, gaat best niet in op volgende aanbiedingen:

Din+ Salaris 65 zakken voor 400 euro in plaats van 500 euro. Ook Total pellets Premium voor 400 euro in plaats van 545 euro blijkt vals.

En ook wie Invicta Nola 7 (850 euro in plaats van 1.000 euro) of Invicta Bassano (525 euro in plaats van 680 euro) bestelt, riskeert deze winter in de koude te zitten. Want wie betaalt, krijgt nadien geen pellets geleverd.

Ben je toch slachtoffer geworden:

•Doe aangifte bij de politie en op meldpunt.belgie.be

•Neem contact op met je bank en/of Card Stop op 078 170 170 als je bankgegevens hebt doorgegeven, als er geld van je bankrekening verdwijnt of als je geld hebt overgemaakt naar een fraudeur. Zo kunnen eventuele frauduleuze transacties worden geblokkeerd.