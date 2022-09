Benidorm krijgt meer regen in een uur tijd dan wat er bij ons normaal in een maand valt

Enorme wolkbreuken hebben onder meer de regio rond het Spaanse Benidorm onder water gezet. Op sommige plaatsen viel in twaalf uur tijd ruim 140 liter water per vierkante meter. Minstens één agent kwam om bij een reddingspoging van een gestrande chauffeur.

Straten, tunnels, parkeergarages, alles liep onder. Op sommige plaatsen zorgden aardverschuivingen voor grote schade in Spanje. In een regio waar het deze zomer nog abnormaal heet was, is het nu abnormaal nat.

Vooral de provincies Castellón en Alicante werden hard getroffen door het noodweer.

In Oropesa (Castellón) viel in slechts 12 uur tijd 144 liter water per vierkante meter, in Benissa (Alicante) 139 liter/m2.

In Benidorm, waar veel Vlamingen verblijven, werd de meeste regen geregistreerd in jaren. Op een uur tijd viel er plaatselijk 91 liter water per vierkante meter. Dat is meer dan wat er normaal bij ons op een maand tijd valt. Volgens het KMI valt hier gemiddeld ongeveer 70 liter per vierkante meter. Op een maand, wel te verstaan.

Belgen die in Benidorm verblijven, spreken van het ergste noodweer in jaren.

Agent omgekomen

In Calpe is een politieagent om het leven gekomen tijdens een reddingspoging van iemand die in een rivierbedding vast zat in zijn voertuig. De wagen werd meegesleurd door het wassende water.

Een ziekenwagen, met een patiënt aan boord, kwam vast te zitten in een tunnel die in geen tijd onder water liep. De ambulanciers en de patiënt moesten geëvacueerd worden.