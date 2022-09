Dit is de gezondste saus voor op je frietjes

Slecht nieuws voor wie al eens een klassieker lust, want mayonaise is zeker niet de gezondste keuze. “Als we puur naar de calorieën kijken, dan is dat ketchup. Het bevat geen vet en 1 gram vet bevat 9 kilocalorieën, een gram suiker bevat ‘slechts’ 4 kilocalorieën. Dus als we daarop afgaan, wint ketchup. Maar toch moet ik een kleine kanttekening maken: ketchup bevat wel nog altijd veel suiker, het is dus zeker geen goed voorbeeld als we het hebben over gezonde voeding. Maar aan de andere kant, als je een bezoekje brengt aan de frituur ga je natuurlijk niet naar daar voor gezonde en evenwichtige voeding.”

Voor wie toch graag een sausje eet bij zijn frietjes hebben we enkele populaire sauzen op een rijtje gezet:

Tomatenketchup per 15 gram

* 15,3 kcal

* 3,42 gram suiker

* 0,09 gram zout

* 0,015 gram verzadigde vetten

Tartaar per 15 gram

* 75 kcal

* 0,6 gram suiker

* 0,34 gram zout

* 7,8 gram vetten waarvan 0,6 gram verzadigde vetten

Andalouse per 15 gram

* 85 kcal

* 1 gram suiker

* 0,15 gram zout

* 8,7 gram vetten waarvan 0,7 gram verzadigde vetten

Mayonaise met eieren per 15 gram

* 91 kcal

* 0,5 gram suiker

* 0,13 gram zout

* 10 gram vetten waarvan 0,8 gram verzadigde vetten

Samurai per 15 gram

* 101 kcal

* 0,3 gram suiker

* 0,25 gram zout

* 10,9 gram vetten waarvan 0,8 gram verzadigde vetten

Conclusie? Als we zuiver naar het aantal kilocalorieën kijken per 15 gram, wat neerkomt op een klodder saus, dan komt niet mayonaise maar samurai als grote verliezer uit de bus, met maar liefst 101 kcal per 15 gram saus. Ketchup scoort, behalve als het over suiker gaat, op alle vlakken het best en is daardoor de ‘gezondste saus’ van deze selectie. Kies je voor de meer kruidige variant curryketchup dan gaan de kilocalorieën lichtjes naar omhoog (21,6) en ook de suikers stijgen tot 4,5 gram.