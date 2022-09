Deals zijn getekend, miljoenen zijn uitgedeeld. Maar prins Harry stelt nu zijn langverwachte memoires uit

Prins Harry heeft de publicatie van zijn memoires uitgesteld. Uit respect voor zijn overleden grootmoeder, en om een aantal belangrijke aanpassingen aan het manuscript te doen. Harry schreef “op het toppunt van zijn woede” en is in zijn boek allicht erg hard voor zijn vader – nu koning Charles III. Maar alles terugnemen kan de prins niet. Er is hem 20 miljoen euro vooruitbetaald.