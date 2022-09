Dries De Bondt soleert naar winst in Textielprijs Vichte: “Eindelijk nog eens prijs”

Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) heeft dinsdag de 90e editie van de Textielprijs van Vichte, een profkoers op de nationale kalender, naar zijn hand gezet. De 31-jarige Bondt sprong op 15 kilometer van de eindmeet weg uit een kopgroep met vijf renners en kwam na 168,5 kilometer, of tien ronden, solo over de meet. De Engelsman Ethan Vernon liet zestien seconden later in een sprint met twee de Nederlander Sjoerd Bax achter zich.

Alex Colman werd op 31 seconden vierde en de Brit Ross Lamb finishte op 1:05 nog net voor zijn landgenoot Mark Cavendish, die de snelste was van een groepee van zes, met daarbij Tim Declercq (7e), Stijn Steels (8e), Kenneth Van Rooy (9e) en Rune Heregodts (11e).

Een kopgroep van dertien renners begon aan de laatste vier ronden in Vichte. Dat waren Mark Cavendish, Ethan Vernon, Sjoerd Bax, Dries De Bondt, Lander Van Hautegem, Alex Colman, Nick van der Meer, Alex Vandenbulcke, Aaron Van Der Beken, Julius van den Berg, Etienne van Empel, Ross Lamb en Adam Lewis deel van uit. De verstandhouding was goed en met nog twee ronden voor de boeg bedroeg de voorsprong één minuut op de eerste achtervolgende groep. Groep drie volgde op 1:35, het peloton reed met een achterstand van 2:45 dan al in een verloren positie.

Nog voor de beklimming van de Tiegemberg trok Sjoerd Bax in de aanval. De Nederlander kreeg Ethan Vernon, Alex Colman, Ross Lamb en tot slot ook nog Dries De Bondt mee in steun. Op de top van de Tiegemberg telde dit vijftal 15 seconden op hun vroegere metgezellen. Bij het ingaan van de slotronde was hun voorsprong opgelopen tot 55 seconden. Voor Alpecin-Deceuninck ruim voldoende om het ploegenspel te gaan spelen. Eerst Dries De Bondt en daarna Sjoerd Bax gingen versnellen. Alleen Vernon kon zijn wagonnetje aanhaken bij het Alpecin-duo. Tot De Bondt nog eens een versnellng plaatste. De oud-Belgisch kampioen had bij de laatste beklimming van de Tiegemberg een voorsprong van 25 seconden op vier renners. Colman en Lamb waren weer komen aansluiten bij Vernon en Bax, maar moesten later de rol nogmaals lossen. De Bondt kwam niet meer in de problemen en volgde op de erelijst van de West-Vlaamse kermiskoers de Nederlander Coen Vermeltfoort op.

Dries De Bondt: “Eindelijk nog eens prijs”

Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) won de achttiende etappe n de Giro d’Italia, maar grossierde dit seizoen vooral in podiumplaatsen. Vier keer werd hij tweede, drie keer derde. “Nu was het eindelijk nog eens prijs. Ik heb er wel tot het einde voor moeten knokken”, verklaarde de 31-jarige voormalige Belgische kampioen dinsdag na zijn zege in de Textielprijs van Vichte.

“We weten dat je in Vichte niet gemakkelijk kan wegrijden met een klein groepje. Dat moet gebeuren met een omvangrijke groep. Dat gebeurde ook, maar dan kwam het erop aan de ‘slepers’ eraf te kletsen. Zo bleven we uiteindelijk in de finale met dertien man over en toen zat het wel goed en konden we onze voorsprong geleidelijk aan uitbouwen.”

Met Sjoerd Bax speelde De Bondt in de slotronde het ploegenspel. “We gingen elk om beurt demarreren. Zo konden we Ethan Vernon eraf rijden. Mark Cavendish had al aangegeven niet super te zijn, dus was die Vernon onze grootste concurrent. Ik ging als eerste aan. Daarop was het de beurt aan Bax. Toen het opnieuw aan mij was, slaagde ik erin een klein kloofje te slaan. Beetje per beetje werd dat groter en groeide ook het geloof in een overwinning.”

De Bondt was gaan aanvallen net voor Anzegem, de plaats waar hij zich in 2020 tot Belgisch kampioen kroonde. “Het doet me toch wel altijd iets als ik daar koers. Ik ben tevreden dat ik in het nabijgelegen Vichte nog eens heb kunnen winnen.”