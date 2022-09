Deurwaarders en haaruitval in ‘Taxi Joris’

Hendrik hoopt binnenkort de officiële titel van gerechtsdeurwaarder te dragen. Vandaag oefent hij die job al uit, maar dan als kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Taxi Joris gaat een dag met hem op stap, naar allerlei adressen waar mensen wonen met een betalingsachterstand. Er is ook het verhaal van Jens, een dertiger die veel belang hecht aan gezonde voeding, sport en z’n uiterlijk. Hij wil er altijd piekfijn uitzien. Twee keer per week gaat hij naar de kapper, maar omdat hij last heeft van haaruitval besluit hij voor een haartransplantatie te gaan. Daarvoor vliegt hij helemaal naar Turkije, en terwijl Joris hem naar de luchthaven brengt praten ze over hun gedeelde onzekerheid: een kalend hoofd.

Taxi Joris, Canvas, 21.15 uur