Donkere wolken boven Les Bleus: van blessuregolf en extrasportieve zorgen bij Mbappé en Pogba tot bijna-degradatie in Nations League

De discussie over de portretrechten van superster Kylian Mbappé

De saga over de portretrechten van superster Kylian Mbappé bij de nationale ploeg bereikte deze week een hoogtepunt. Op 22 maart had Mbappé al eens commerciële activiteiten van Les Bleus geboycot en een gesprek begin juni leverde niets op. Nadat de voorzitter van de Franse voetbalbond Noël Le Graët maandagnamiddag nog had laten weten dat er niets zou veranderen aan de overeenkomst uit 2010, reageerde Mbappé dat hij in dat geval dinsdag niet zou deelnemen aan de geplande fotosessie. Andere invloedrijke spelers schaarden zich al snel achter Mbappé.

’s Avonds besliste Le Graet dan toch om van standpunt te veranderen en liet de Franse voetbalbond FFF in een statement weten dat het een kwestie van tijd is voordat de overeenkomst rond de portretrechten herzien wordt. Brandje (tijdelijk) geblust en Mbappé nam dinsdag uiteindelijk wel gewoon deel aan de fotoshoot. Afwachten of, hoe en wanneer de overeenkomst wordt gewijzigd. Reken maar dat Mbappé de zaak van dichtbij zal opvolgen.

De Fransen vallen als vliegen

Ook sportieve zorgen teisteren Les Bleus. In de Nations League dit jaar kon de titelverdediger nog geen enkele wedstrijd winnen in poule A. Daardoor wenkt degradatie. Mits een nederlaag komende donderdag tegen Oostenrijk is het al zover. Maar misschien nog erger: twee maanden voor de start van het WK is het voor sommige spelers van Les Bleus een race tegen de klok om tijdig fit te geraken. Bondscoach Didier Deschamps moet voor de Nations League-matchen tegen Oostenrijk (donderdag) en Denemarken (zondag) puzzelen. Zijn team kampt met liefst twaalf geblesseerden waarvan met kapitein Hugo Lloris, N’Golo Kanté, Paul Pogba en Karim Benzema enkele absolute sleutelspelers. De andere ongelukkigen zijn Digne, Konaté, Lucas en Theo Hernandez, Kimpembe, Kamara, Rabiot en Coman.

Vooral voor Kimpembe, Lucas Hernandez en Pogba wordt het nipt. Kimpembe sukkelt met de hamstrings en is nog vijf weken out. Naar verwachting keert hij pas een maand voor de eerste wedstrijd van het Franse team in Qatar (22 november) terug in competitieverband. Lucas Hernandez (adductor) is nog vier weken onbeschikbaar. En sterspeler Pogba heeft nog altijd last van zijn meniscus en zal nog een zestal weken niet fit zijn. De middenvelder onderging begin september een operatie. Hij zou naar verluidt zijn eerste wedstrijd pas op 10 november kunnen spelen, maar zelfs dat is nog lang niet zeker. Als het drietal het WK haalt, zal het alleszins zonder veel matchritme zijn.

De extrasportieve miserie van sterspeler Paul Pogba

Pogba kampt niet alleen met een blessure, maar ook met extrasportieve miserie. De Franse middenvelder zou tijdens de interlandbreak eind maart voor miljoenen euro’s gechanteerd zijn door vijf criminelen, waaronder zijn eigen broer Mathias en enkele jeugdvrienden. Pogba werd in zijn appartement gesleurd en bedreigd met een wapen. Het vijftal zit sinds enkele dagen in voorhechtenis en zou dertien miljoen euro, waarvan drie miljoen contant geëist hebben.

De Franse krant Le Monde lekte deze week een deel van de getuigenis van de Fransman. “Ik was bang. Twee kerels hadden een wapen op mij gericht. Dus toen heb ik hen gezegd dat ik zou betalen.” Volgens RMC Sport zou Pogba 100.000 euro betaald hebben. Het einde van de afpersingszaak lijkt voorlopig nog niet in zicht. De 29-jarige Juventus-speler staat intussen in Italië samen met zijn moeder onder politiebescherming.