“Charles, I love you, je t’aime!”: Eden Hazard dolt met populaire De Ketelaere voor training Rode Duivels

Toen de Rode Duivels op het oefencentrum in Tubeke enkele fans passeerden, riepen die vooral naar Charles De Ketelaere in de hoop een foto of een handtekening te bemachtigen. Eden Hazard, die vlak achter De Ketelaere liep, deed gretig mee met de fans: “Charles, I love you! Je t’aime”, dolde Hazard.

De beelden: