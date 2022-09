Leefomstandigheden in gevangenis Bergen ‘noch onmenselijk, noch vernederend’ volgens KI

De kamer van inbeschuldigingstelling van Henegouwen heeft dinsdag in een arrest vastgesteld dat de detentieomstandigheden in de gevangenis van Bergen niet onmenselijk of vernederend zijn. Dat zegt meester Fabrice Vinclaire aan persagentschap Belga. De advocaat pleitte voor de vrijlating van een van zijn cliënten, en verwees naar een vernietigend rapport van een gerechtsdeurwaarder dat vorige week werd opgemaakt. Een cassatieberoep is in behandeling. Ondertussen wordt de gedetineerde overgebracht naar de gevangenis van Namen.