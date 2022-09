Rusthuisbewoner in Halen overleed niet aan overdosis insuline, maar stierf natuurlijke dood bevestigt parket

Het was dan toch geen overdosis insuline waaraan een bewoner eerder dit jaar in het Halense rusthuis Sint-Lambertus’ Buren overleed. Uit de autopsie bleek dat de bewoner een natuurlijke dood is gestorven, dat bevestigt het parket Limburg.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits kreeg dinsdag in het Vlaams Parlement vragen over de ongewone sterfgevallen in rusthuizen waarbij insuline is gemoeid. Naast de eerder gemelde incidenten met verdachte overlijdens en moordpogingen in woonzorgcentra in Oostrozebeke en Hasselt, verklaarde Crevits dat bij haar diensten nog een geval bekend waarbij een bewoner van een woonzorgcentrum is overleden na de inspuiting met insuline.

Concreet gaat het om een incident uit februari dit jaar in het rusthuis Sint-Lambertus’ Buren in Halen. “Het klopt dat er in ons woonzorgcentrum begin dit jaar een incident is geweest met insuline en dat heeft jammer genoeg geleid tot het overlijden van een bewoner. We hebben dat voorval ook meteen bij het parket gemeld.” Omdat het over een ongewoon sterfgeval ging, werd een wetsgeneesheer aangesteld. Die stelde na autopsie vast dat het om een natuurlijk overlijden ging. Daarmee is het onderzoek afgerond en wordt een buitenvervolgingstelling gevorderd.

In de afgelopen weken raakte bekend dat in een rusthuis in Oostrozebeke in 2020 drie moorden en zes moordpogingen waren gepleegd met insuline. De dader werd nog niet gevat. Afgelopen week raakte ook bekend dat een bejaarde man in het woonzorgcentrum Gaerveld in Hasselt een te hoge dosis insuline ingespoten kreeg, ook al was hij geen diabetespatiënt. Het incident dateert van 8 mei.