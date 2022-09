Lummen

De jeugd is de toekomst, ook in de sport. Daarom gaat Het Belang van Limburg elke week op zoek naar de HBvL-jeugdkampioen. Ditmaal valt die eer te beurt aan Yoram Knaepen. De bijna 15-jarige jeugdwielrenner uit Linkhout is al provinciaal kampioen op de weg (2x) en in het tijdrijden. Daar wil hij binnenkort nog een veldrittitel aan toevoegen.