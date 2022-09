Nu ook officieel: Francorchamps op 30 juli in langste F1-seizoen ooit

Er is veel te doen geweest rond de GP van België, die eerst niet op de kalender zou staan en dan toch mocht invallen toen het project in Zuid-Afrika niet rond geraakte. Intussen had Zandvoort de traditionele datum van Francorchamps ingepalmd en was het afwachten op welke datum een plaatsje gecreëerd zou worden voor ons land. 23 juli, waar de F1 op aandrong, lag immers moeilijk wegens de nationale feestdag, Tomorrowland in Boom en de Francofolies in Spa. Zoals hier in primeur aangekondigd, wordt het uiteindelijk 30 juli. Met dank aan de Hongaren, die instemden met een ruil. Voor 2024 heeft België voorlopig geen contract. Wellicht gaat het richting een beurtrol, waarbij meerdere circuits afwisselen op meerdere data.

Een en ander betekent dat de 24 Uur van Spa, voorzien voor 29 en 30 juli, een nieuwe datum moeten zoeken.

Las Vegas is nieuw

De F1-kalender voor 2023 telt een recordaantal van 24 manches. Er zijn al eerder kalenders van 24 wedstrijden aangekondigd, maar door corona vielen er uiteindelijk wedstrijden weg. Als ze nu alle 24 doorgaan, zal 2023 het langste seizoen uit de F1-geschiedenis zijn.

De grote blikvanger is de GP in Las Vegas. De Amerikaanse gokstad, waar de F1 in 1981 en 1982 al te gast was, krijgt de voorlaatste race van het seizoen. De wedstrijd gaat er door op zaterdagavond 18 november, als het bij ons de nacht van zaterdag op zondag is. Acht dagen later vindt de finale in Abu Dhabi plaats.

Ook nieuw is Qatar. De oliestaat organiseerde al eens een invalbeurt tijdens de coronacrisis, maar heeft nu een contract van lange duur. Shanghai keert terug na drie jaar afwezigheid wegens corona, op voorwaarde dat het virus niet opnieuw opflakkert. De GP van Frankrijk staat niet meer op de kalender.

De F1 heeft op aandringen van de FIA een clash met de 24 Uur van Le Mans vermeden. De Franse klassieker viert op 10 en 11 juni zijn honderdjarig bestaan en krijgt in 2023 een topstartveld met onder meer Ferrari, Porsche, Toyota en BMW. (mc)