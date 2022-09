Letse marine bevestigt lichaamsresten te hebben gevonden, geen hoop op overlevenden na crash “spookvliegtuig” in Baltische zee

Een woordvoerster van de Letse marine heeft bevestigd dat er lichaamsresten en wrakstukken zijn gevonden van het “spookvliegtuig” dat begin deze maand in de Baltische Zee is neergestort. Reddingswerkers hebben geen hoop meer overlevenden te vinden.

Ze zei dat er elf wrakstukken zijn gevonden, waaronder fragmenten van zetels en mogelijke bagage zoals schoenen. Ook zijn meerdere lichaamsdelen gevonden. Die zijn naar de haven van Ventspils gebracht en overgedragen aan de politie die een strafrechtelijk onderzoek heeft geopend.

Het in Oostenrijk geregistreerde vliegtuig was op weg van Jerez de la Frontera in Zuid-Spanje naar Keulen in Duitsland, maar vloog via een grillige koers door tot boven de Oostzee. Het draaide twee keer, bij Parijs en Keulen, en stak vervolgens de zee over, langs het Zweedse eiland Gotland. In Estland gestationeerde gevechtsvliegtuigen van de NAVO stegen op om het toestel te volgen. De NAVO-piloten meldden volgens de Zweedse reddingsdienst dat ze niemand zagen in de cockpit van de Cessna.

Volgens Duitse media zaten er vier mensen in het vliegtuig: de piloot, een echtpaar uit Keulen en hun dochter. Mogelijk waren ze tijdens de crash buiten bewustzijn door drukverlies in de cabine.

Geen hoop op overlevenden

De komende dagen gaan de bergingswerkzaamheden verder. Daarbij wordt onder meer een onderwater-drone ingezet. Het is onduidelijk of de Cessna over een vluchtrecorder beschikt die duidelijk kan maken wat er precies gebeurd is.

Volgens de Letse autoriteiten zijn alle inzittenden van het neergestorte vliegtuig omgekomen. “Het is nu duidelijk dat er geen hoop is op het vinden van overlevenden. Omdat uit de vondsten van gisteren blijkt dat de crash bijzonder gewelddadig was’, zei het hoofd van het Letse Coördinatiecentrum voor reddingsoperaties, Peteris Subbota, dinsdagavond op de Letse televisie. “De snelheid op het moment van de botsing was erg hoog en het vliegtuig brak in veel kleine stukjes.” Dit is de eerste conclusie die wordt getrokken over het moment van impact.